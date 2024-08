Marco Andreolli ha analizzato Inter-Lecce prima del fischio d'inizio: "Siamo pronti e carichi per questa stagione. Le prime partite della stagione sono sempre le sfide più insidiose e delicate. La condizione fisica non può essere quella ottimale soprattutto nell'Inter con tanti giocatori in Nazionale, che sono rientrati a scaglioni. C'è anche il fattore caldo. A Genova abbiamo visto un'Inter buona, tosta e in crescita. Ha sempre avuto in mano la gara anche se non è arrivata la vittoria. Sono arrivati segnali positivi".

"Inzaghi fa due cambi rispetto alla prima di campionato contro il Genoa: Pavard al posto di Bisseck e poi Taremi al posto di un Lautaro non in condizioni ottime. Taremi ha dato segnali molto positivi nella pre season. Per lui stasera è una grande occasione di farsi vedere. I punti delle prime giornate valgono quanto quelli delle ultime. Bisogna tenerlo a mente. Dovremo essere bravi a togliere l'entusiasmo al Lecce, che vorrà farsi vedere. L'Inter deve approcciare la gara con grande intensità. Pavard? Giocatori così sono fondamentali. È voluto fortemente venire all'Inter per vincere trofei e per crescere come giocatore. Si è adattato a fare il braccetto, in Europa è quasi unico. Pavard è stato fondamentale anche per la crescita di Bisseck. Nella gara di Genoa Bisseck è stato uno die migliori fino all'errore del rigore. Errore figlio dell'inesperienza e della mancanza di lucidità del calcio d'agosto. Ma è un giocatore che deve continuare la sua crescita. Dimarco è un attaccante aggiunto. Come fa Frattesi a entrare in partita così bene? Ce ne sono pochi come lui. Lui incide, vive la partita anche quando non gioca. Si allena con la stessa intensità. Anche se sai che non giochi la partita la devi vivere come se fossi in campo. Questo fa la differenza quando vieni chiamato in causa. Lui ce lo ha dentro. Ha dentro tanto altro, tutte cose che fanno comodo a Inzaghi. Il centrocampo dell'Inter è sicuramente uno dei reparti migliori dell'Inter. Tifosi? Questo pubblico è unico. C'è voglia di riabbracciare la squadra e di vivere altre entusiasmanti emozioni", ha concluso Andreolli direttamente dal campo di San Siro.