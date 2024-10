Intervistato da Tuttomrcatoweb.com, Mariano Andujar ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Conte è un vincente, una mentalità giusta che contagia tutto l’ambiente. Poi hanno fatto innesti come Lukaku che porta qualcosa di diverso, ti dà tanti gol e tanta presenza in attacco. Il campionato finora è stato molto equilibrato, ma sia il Napoli che l’Inter e il Milan, con la Juve un po’ più indietro, possono vincere. Ci sarà una bella lotta, ma io spero vinca il Napoli. Non sarà facile, ci sarà da pedale, ma con Conte è scontato".

Chi è stato spesso criticato in questo avvio è Lautaro. Poi a Udine si è sbloccato.

"Criticare Lautaro perché non ha segnato nelle prime 5-6 partite è follia pura. Va considerata la Copa America giocata in posti davvero caldi, la finale l’Argentina l’ha disputata a Miami con 40 gradi. Tutto ciò incide nella preparazione, ma Lautaro non ha niente da dimostrare. Può aver avuto un inizio un po’ così ma si riprenderà, anzi, si è già ripreso. Non ha senso criticarlo, se non è già uno dei più forti al mondo, lo sarà”.