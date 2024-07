Intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club in onda su 1 Station Radio, Claudio Anellucci, agente FIFA ed ex procuratore di Edinson Cavani, ha svelato un retroscena di mercato. "Oggi, un attaccante come Cavani non c’è. Anzi, vi dico che prima del Napoli, Cavani era dell’Inter. Chiudemmo il discorso con Mourinho, Zanetti – che parlava per tutti i giocatori nello spogliatoio – e la società. Era un accordo da firmare e ratificare. Decidemmo, con Branca, di rivederci in una settimana per formalizzare".