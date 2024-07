Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Claudio Anellucci, agente FIFA, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: “Lo vedo molto nebuloso. Non dal punto di vista remunerativo, visto lo stipendio che gli garantisce il Chelsea. È un giocatore in parabola discendente, sia emotiva che fisica. È un calciatore che tende a prendere peso, deve sempre stare molto attento. Una squadra che vuole essere vincente, a mio avviso, non parte da Lukaku. Poi, Conte farà le sue valutazioni. Quest’anno, alla Roma ha fatto la sua migliore annata, ma non è un giocatore che mi fa impazzire”.