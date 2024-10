Resta così in standby la decisione sul possibile rinvio della sfida di domani tra Bologna e Milan, annullata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore per il maltempo

È iniziata da poco l'assemblea della Lega Serie A, convocata nella sede di via Rosellini a Milano in particolare sui temi federali in vista del consiglio Figc di lunedì, in cui si discuterà della riforma dello statuto.

Resta così in standby la decisione sul possibile rinvio della sfida di domani tra Bologna e Milan, annullata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore per il maltempo: sono infatti emerse le possibilità di disputare la gara in campo neutro a Como o Empoli, ma non è stato ancora trovato un accordo dopo il CdA d'urgenza convocato in Lega in tarda mattinata. Le difficoltà di superare l'impasse ha fatto così riprendere quota all'ipotesi di rinvio della gara a data da destinarsi. (ANSA).