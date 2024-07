In concomitanza con il lancio del nuovo training kit per la stagione 2024-25, Qatar Airways e Inter annunciano di aver rafforzato la propria partnership, con la compagnia aerea che diventa Official Main Training Kit Partner del Club, oltre a rimanere Official Airline Partner. Ai canali del club nerazzurro, Alessandro Antonello ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partnership: "Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’upgrade della partnership con Qatar Airways, che testimonia il successo della collaborazione inaugurata nella passata stagione".