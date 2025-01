La toccante storia che ha come protagonisti il giovane operatore e l'uomo, ospite della struttura, e li lega ai nerazzurri

Un’incredibile storia di amicizia e speranza arriva dalla provincia di Treviso, raccontata dal Corriere del Veneto. Protagonisti sono Gianni Pasquali, ospite della casa di riposo 'Gris' di Mogliano Veneto, e Danilo D’Antonio, giovane operatore della struttura. Gianni, un ex barista ricoverato dopo un ictus, non ne voleva sapere di fisioterapia e riabilitazione; la sua svolta è iniziata quando Danilo, anche lui tifoso interista, lo ha accompagnato a bordo campo allo stadio Penzo in occasione di Venezia–Inter.