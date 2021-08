Inter: incoraggiamenti per dirigenti e Inzaghi. “La frattura per la gente è servita”

I tifosi nerazzurri hanno contestato la proprietà per la decisione di vendere Lukaku e hanno ironizzato sul suo addio, toccherà al tecnico fare del suo meglio con quello che ha

Al Tardini è arrivata una nuova contestazione da parte dei tifosi dell'Inter per la proprietà rea di aver ceduto Lukaku al Chelsea. Ma ci sono stati cori sparsi di sostegno per i dirigenti del club e per Inzaghi per il quale è arrivato un coro ironico, ma pur sempre legato alla contestazione nei confronti della proprietà ("spiace anche a noi ma sono cazzi tuoi", recitava, e si riferiva alla situazione difficile nella quale si è ritrovato il tecnico che vedrà partire il centravanti).