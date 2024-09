Tra l'altro, nell'ordinanza si parla dell'attività "di bagarinaggio" sui biglietti con cui i capi della curva nord interista "hanno calcolato di trarre ingenti profitti illeciti". Per l'ultima finale di Champions dell'Inter dello scorso anno, come emerge dagli atti, i capi curva Marco Ferdico, Andrea Beretta e Antonio Bellocco (ucciso da Beretta il 4 settembre), puntavano su "1500 biglietti da porre in vendita per la sola curva". Tuttavia, "la società nerazzurra aveva messo a disposizione", si legge ancora, "un quantitativo più esiguo di titoli d'ingresso, corrispondente a 800 biglietti".