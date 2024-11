Edu Gaspar non è più il direttore sportivo dell'Arsenal. Il brasiliano ha rassegnato quest'oggi le dimissioni, congedandosi dai Gunners con questa parole: "È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere. L'Arsenal mi ha dato l'opportunità di lavorare con tante persone fantastiche e la possibilità di far parte di qualcosa di così speciale nella storia del club. È stato un viaggio speciale e ringrazio Stan, Josh, Tim e Lord Harris per il supporto che mi hanno dato. Ho amato lavorare con tanti grandi colleghi nelle nostre squadre maschili, femminili e dell'accademia, in particolare Mikel, che è diventato un grande amico. Ora è il momento di perseguire una sfida diversa. L'Arsenal rimarrà sempre nel mio cuore. Auguro al club e ai suoi sostenitori solo cose buone e tutto il meglio".