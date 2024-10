Kristjan Asllani ha portato in vantaggio l'Albania con un bel destro da fuori area contro la Georgia: ecco il video del gol

Kristjan Asllani ha segnato il suo terzo gol in carriera con l'Albania: una gran bella conclusione che ha dato il vantaggio ai suoi contro la Georgia nel match valido per la quarta giornata di Nations League, Lega B.

Il centrocampista nerazzurro ritrova il gol in Nazionale dopo oltre un anno. La sua ultima rete infatti risale al 20 giugno 2023 nella vittoria per 3-1 dei suoi contro le Isole Far Oer.