Prima pagina dedicata al calciomercato per il Corriere dello Sport. "E se ne va. Asta Calafiori: l'Arsenal offre 47 mln. Rilancio Chelsea. Bologna: stop a Giuntoli, blitz dei due club inglesi. Saputo dovrà riconoscere il 40% al Basilea. Rimpianto Roma: Pinto lo aveva dato via per due mln", si legge come titolo principale. "Juve, Thuram jr", si legge ancora. E poi "Asse Inter-Marsiglia, Carboni da De Zerbi", scrive il giornale di spalla riferendosi al mercato dei nerazzurri e al giocatore argentino, impegnato con Lautaro in Copa America.