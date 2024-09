Asta fantacalcio, ecco quanto spendere: la divisione budget, ruolo per ruolo

Come fare la divisione del budget al fantacalcio? Ecco quanto spendere all'asta, ruolo per ruolo e in base al numero di partecipanti

Come fare la divisione del budget al fantacalcio? SOS Fanta ha risposto anche a questa domanda in vista dell'asta 2024-2025. Ecco quanto evidenziato dal sito: "È sempre uno dei temi più richiesti, proviamo allora a dare una risposta vedendo le diverse soluzioni. Poi chiaramente ognuno deve fare la propria strategia in base all'asta che vuole fare. E ogni lega è diversa, non solo per i regolamenti. In più ogni fantallenatore può puntare più sull'attacco o più sulla difesa, qui c'è una media con una via di mezzo. E considerando la base d'asta 1 (e in linea di massima un budget da 500 fantamilioni). Qui tutti i dettagli, anche per il mantra.