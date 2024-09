Asta fantacalcio, da Inter a Juve e Milan: tutte le formazioni-tipo della Serie A

I ballottaggi: In difesa c’è uno tra Djimsiti e Kossounou aspettando il rientro di Scalvini entro fine 2024, Hien in pole al centro e occhio sempre a De Roon che può arretrare. A destra è arrivato Bellanova, in pole su Cuadrado e Zappacosta (anche vice a sinistra). Sulla trequarti ballottaggio tra Samardzic e Brescianini. Davanti senza Scamacca (almeno fino a febbraio-marzo) ci sono Lookman, De Ketelaere e Retegui. E occhio anche al nuovo arrivato Zaniolo: quando starà bene proverà a dire la sua tra trequarti e attacco, ma fin qui troppi infortuni.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch/Holm, Beukema, Lucumì/Casale, Miranda; Aebischer/Pobega/Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson/Fabbian, Ndoye/Iling; Castro/Dallinga.

I ballottaggi: Con Italiano ci sarà tanto turnover e tanti ballottaggi, va messo in conto. A partire dalla porta dove c'è anche Ravaglia, che però è il vice. Holm cambio di Posch a destra, in difesa ci sono Casale ed Erlic a completare il reparto dal mercato. Ferguson ai box almeno fino a ottobre per la rottura del crociato, c'è Fabbian finché non rientra. Castro e Dallinga quasi alla pari davanti, Iling opzione a sinistra, è arrivato dopo l'infortunio di Cambiaghi così come Dominguez. Dal mercato è arrivato anche Pobega: si gioca una maglia in mediana.

FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea/Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Adli/Mandragora, Richardson/Bove, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean.

I ballottaggi: De Gea e Terracciano sono i due portieri, se sarà al top giocherà di più lo spagnolo. Biraghi può fare più il braccetto perché è arrivato Gosens e c'è pure Parisi. Abbondanza in mezzo dove ci sono cinque centrocampisti centrali, pure Cataldi dal mercato oltre ad Adli e Bove. Davanti di fatto è arrivato Gudmundsson per Nico Gonzalez. Kean in pole su Beltran.

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian/Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

I ballottaggi: In porta Sommer parte come titolare. Bisseck avrà più spazio ma il titolare rimane Pavard, Acerbi più di de Vrij e Darmian più di Dumfries. Frattesi e Zielinski per far riposare Barella e Mkhitaryan, mentre davanti Taremi è la prima alternativa a Thuram e Lautaro.

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Cambiaso, Gatti/Kalulu, Bremer, Cabal/Danilo/Savona; K. Thuram, Luiz/Locatelli; Gonzalez/Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

I ballottaggi: Cabal può fare sia il centrale che il terzino sinistro, Danilo non è intoccabile e c'è anche Kalulu tra centro e destra oltre alla novità Savona da terzino. Locatelli per ora sta giocando, Douglas Luiz sulla carta sarà titolare ma ogni tanto Motta sorprende. Nico Gonzalez parte come titolare ma c’è anche Conceicao. E il giovane Mbangula andrà tenuto in considerazione.

LAZIO (4-2-3-1) - Provedel; Lazzari/Marusic, Gila/Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella/Vecino; Noslin/Tchaouna, Dele-Bashiru/Dia, Zaccagni; Castellanos.

I ballottaggi: In difesa Marusic e Lazzari si giocano una maglia come terzino destro col secondo in pole, Tavares a sinistra è il titolare se è in forma. Gila ha il problema degli infortuni, Gigot (o Patric) come alternativa. Guendouzi titolare, Rovella e Vecino possono giocarsi il posto. Dele-Bashiru in caso di 4-3-3 fa la mezzala, altrimenti 4-2-3-1 dove lui o Dia possono giocare sulla trequarti.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Emerson Royal/Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek/Chukwueze, Leao; Morata.

I ballottaggi: In difesa è arrivato Emerson Royal e sulla carta dovrebbe diventare lui il titolare al posto di Calabria, poi c'è Pavlovic appena arrivato sul centro-sinistra come titolare. A centrocampo è arrivato Fofana, in partenza lui e Reijnders sono i titolari nei piani del club. Loftus-Cheek può giocare sia in mediana che sulla trequarti. Chukwueze opzione a destra, se Pulisic scala a a sinistra o sulla trequarti. Abraham vice Morata, Okafor jolly.

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi/Olivera, McTominay/Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Neres/Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.

I ballottaggi: Dubbi in difesa perché Di Lorenzo può fare sia il braccetto che l'esterno. Dubbi anche sugli esterni con Mazzocchi, Spinazzola e Olivera, sono in tre per due posti di fatto (e c'è anche Di Lorenzo appunto). McTominay insidia seriamente Anguissa e c'è anche Gilmour. È arrivato Lukaku, che sarà il titolare fisso davanti. È arrivato anche Neres dal mercato: si giocherà una maglia con Politano, testa a testa tra i due.

ROMA (4-3-2-1) - Svilar; Celik/Abdulhamid, Mancini, Hermoso/Ndicka, Angelino; Kone/Le Fee, Paredes/Cristante, Pellegrini; Dybala, Soulé/Saelemaekers; Dovbyk.

I ballottaggi: De Rossi può fare sia 3-4-2-1 che 4-3-3, è arrivato Hermoso dagli svincolati che si giocherà il posto con Ndicka accanto a Mancini in caso di difesa a 4. Con i 3 dietro, potrebbero giocare tutti e tre. Celik o Abdulhamid a destra. A centrocampo il jolly è Le Fee, può giocare praticamente ovunque. La novità è Manu Koné, fortemente voluto da De Rossi: si candida a giocare. Dybala è rimasto, c'è anche Saelemaekers come jolly.