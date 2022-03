Europa League – Gol e spettacolo al Gewiss: l’Atalanta batte il Leverkusen 3-2

Dopo lo svantaggio iniziale, la squadra di Gasperini ribalta la gara grazie a Malinovskyi e Muriel

Al Gewiss l'Atalanta batte il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sono i tedeschi ad andare in vantaggio grazie al gol di Aranguiz. In due minuti la squadra di Gasperini ribalta la gara con Malinovskyi e Muriel. A inizio ripresa il colombiano sigla il gol del 3-1. Al 63' Diaby riporta in gara il Bayer e lascia una porta aperta per il passaggio del turno dei tedeschi.