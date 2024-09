Sconfitta per la squadra bergamasca nel recupero della gara che doveva essere giocata ieri ed era stata rinviata per maltempo

Si è giocata questa sera la partita dell'Atalantacontro il Como rinviata per il tempo avverso ieri sera. La gara è finita 3 a 1 per la formazione di Fabregas. Era passata in vantaggio la formazione di Gasperini con una rete di Zappacosta che ha segnato al volo dal limite dell'area ed era finito uno a zero il primo tempo. Poi si spegna la squadra bergamasca e sale in cattedra la formazione comense. A pochi minuti dall'inizio del secondo tempo arriva la rete di Strafezza dell'1-1 su assist di Sergi Roberto.