Luca Percassi , ad dell'Atalanta, ha parlato delle aspettative del club dopo la vittoria dell'Europa League. «Secondo lo scudetto me è fuori portata, nel senso che dobbiamo sapere quale è la nostra dimensione. Quello che possiamo fare è cercare di competere in campo perché si gioca sempre in undici, ma se guardiamo la nostra dimensione si capisce quanto siamo più piccoli se si guarda i grandi bacini e le grandi squadre che hanno vinto ultimamente», ha sottolineato.

«Noi siamo tornati in Champions e questo magari si è dato per scontato, ma per noi è un risultato straordinario. Siamo felici anche per altre realtà come il Bologna. Noi dobbiamo fare come sempre, lavorare e basta. Mio padre dice che ogni estate partiamo per salvarci. Questo è sempre stato l'obiettivo, dobbiamo giustamente poter sognare ma mai perdere di vista la realtà», ha concluso.