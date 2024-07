Il mercato dell'Inter non si limita al braccetto di difesa, ma si valutano le opportunità per l'attacco. Prima le cessioni

"Certo è che non basterà l’addio di Carboni per l’arrivo di un altro attaccante. L’Inter deve infatti piazzare Correa (l’Arabia resta una possibilità sullo sfondo) e dovrebbe valutare la posizione di Arnautovic, che al momento non ha mercato. In soldoni: c’è un incastro da realizzare. Il primo tassello dovrebbe essere, comunque, l’addio di Carboni. A Marsiglia sono convinti di arrivare a destinazione nel giro di pochi giorni. L’Inter non ha fretta: è il privilegio di un mercato senza esigenze, in cui si valutano solo le opportunità", spiega La Gazzetta dello Sport.