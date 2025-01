Raffaele Auriemma, tifoso napoletano, ha replicato così: "Ma guarda, scuoto la testa, perché esprimo tutta la mia solidarietà nei confronti di Biasin, che mette queste manone avanti dicendo che però, quando era all'Inter, Antonio Conte raccontava storie diverse. Io vi faccio questa riflessione: ieri in panchina per il Napoli c'erano otto calciatori di movimento, di cui due nuovi che si chiamano Billing e Hasa, e un altro Rafa Marin che non ha collezionato un solo minuto in campionato. Mi dite voi con una rosa così, come potrebbe il Napoli affrontare la doppia competizione? L'Inter ce l'ha la rosa".