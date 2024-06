Colpo di scena nel Gruppo D perché l'Austria vince 3-2 contro l'Olanda e, in virtù del pareggio della Francia contro la Polonia già eliminata, chiude a sorpresa in prima posizione.

L'autogol in avvio di Malen regala il vantaggio alla squadra di Rangnick, Gakpo trova il pareggio in avvio di ripresa ma gli austriaci tornano di nuovo avanti con Schmid. Depay ad un quarto d'ora dalla fine pareggia i conti ma Sabitzer 5' dopo trova il gol vittoria. 90' per De Vrij, 78' per Arnautovic mentre Dumfries è restato in panchina per tutta la partita.