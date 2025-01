"Il mio cliente è un calciatore, non un criminale". Lo ha detto Omar Souidi, il legale di Radja Nainggolan, il calciatore belga fermato con l'accusa di traffico internazionale di droga. "Il mio cliente nega formalmente il suo coinvolgimento nel traffico di droga. Mi aspetto che torni in campo a Lokeren il prima possibile. È menzionato nel fascicolo. Ma parliamoci chiaro: non è stato ancora accusato. Solo perché il mio cliente deve rispondere a determinate domande non significa che abbia qualcosa a che fare con questa faccenda".