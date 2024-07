Intervistato da TMW, Milan Badelj, centrocampista del Genoa, è sicuro che la squadra di Gilardino sia completamente focalizzata sulla Coppa Italia e non sulla sfida d'esordio in campionato contro l'Inter:

Il primo impegno ufficiale sarà la Coppa Italia: può diventare un obiettivo?

"Oggi come oggi non abbiamo pensato di andare a vincere la Coppa Italia. Ma non abbiamo nemmeno pensato all’Inter. Se mi chiede in generale della coppa ti direi sì, c’è la finale all’Olimpico e tutti vorrebbero arrivare lì".