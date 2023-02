Ballotta: “Scudetto? Non c’è storia vedendo risultati Inter e Milan”

Marco Ballotta, ex portiere anche dell'Inter, ai microfoni di passionedelcalcio.it, ha parlato della lotta scudetto che a febbraio vede già una squadra in nettissimo vantaggio sulle altre.

Queste le sue considerazioni: "Io vorrei sottolineare i meriti perché vincere non è mai facile. Sinceramente se hai un certo percorso vuol dire che te lo meriti, poi se le altre non rispettano le attese ci può stare. Lo scorso anno il Milan ha vinto lo Scudetto e magari ci si aspettava un’altra annata del genere, ma è anche una squadra abbastanza giovane. Se le cose vanno bene ok, ma se iniziano andare male allora è un altro conto. La gioventù a volte può pagare. Certi giocatori giovani non stanno facendo lo stesso campionato dell’anno scorso. È stato fatto un miracolo già l’annata passata. Il Milan aveva approfittato del calo delle altre. Stessa cosa quest’anno, vedendo i risultati dell’Inter, dello stesso Milan e i punti di penalizzazione della Juventus, per lo Scudetto non c’è storia.