Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti ha elogiato Nicolò Barella definendolo il "giocatore italiano più forte". "È il giocatore più completo in assoluto, in Nazionale Spalletti l'ha utilizzato sottopunta. Me lo ricordo da ragazzino, è sempre stato un giocatore fantastico. Ogni tanto all'inizio della carriera questa energia che ha poteva essere un pochettino sproporzionata, prendeva tanti cartellini, però è meglio sbagliare per eccesso che non per difetto, soprattutto quando si è giovani".