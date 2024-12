Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è quella che in cui vedo ancora più margini di miglioramento. E' quella che ha lasciato più punti rispetto alle altre per me"

Marco Astori Redattore 4 dicembre - 13:15

Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti, ex calciatore, ha parlato così del momento delle varie big di Serie A: "Il Napoli è in crescita e ha ancora margini. L'Atalanta credo che più in crescita di così è difficile: la sensazione è che debba avere questa durata fino a maggio, nella sua best performance batte tutti.

Anche l'Inter, ma probabilmente la sua best performance non l'ha ancora avuta in campionato, forse a Verona: è quella che in cui vedo ancora più margini di miglioramento. E' quella che ha lasciato più punti rispetto alle altre per me".