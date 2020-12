Barcellona, si ferma Coutinho. Per l’ex Inter lesione al menisco: si deve operare

Il centrocampista offensivo della nazionale brasiliana Philippe Coutinho, uscito zoppicante nei minuti di recupero contro l’Eibar martedì sera (1-1) nella Liga, soffre di una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro che richiede un’operazione, ha annunciato il Barcellona. “Dagli esami svolti è emerso che Coutinho ha un infortunio al menisco esterno del ginocchio sinistro.

Il trattamento richiede un intervento artroscopico che verrà effettuato nei prossimi giorni”, ha detto il Barça nel suo comunicato. Coutinho era già stato indisponibile per un mese tra la fine di ottobre e la fine di novembre per un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Coutinho (28 anni) è tornato al Barça la scorsa estate dopo un anno in prestito al Bayern Monaco, ha giocato 14 partite in questa stagione in tutte le competizioni, con tre gol e due assist.

