"De La Fuente, che lo conosce da ragazzino, adora Fabian Ruiz almeno quanto Spalletti considera Barella «il giocatore che fa girare tutta la squadra». Non è quello il ruolo che ha Fabian quando indossa la maglia rossa, anche se le posizioni da secondo play dei due non sono così differenti: uno accanto a Jorginho e l’altro a Rodri, con buona libertà di spostare in avanti baricentro e iniziative. Se ne sono accorte già al debutto Albania e Croazia: gol di Barella, gol (quasi maradoniano) di Fabian Ruiz, più un assist (a Morata), spaccando il campo con un tracciante che era un inno alla verticalità. E De La Fuente dopo la gara lo ha quasi rimproverato - ha raccontato Fabian - perché vuole che sfrutti di più il suo tiro. Quello che a Barella, che un tempo non calciava mai in porta, hanno rinfacciato per anni i suoi allenatori. Ora non serve più, ed è uno dei pericoli che la Spagna sa di dover esorcizzare, domani sera", aggiunge Gazzetta.