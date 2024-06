"Barella è l’insostituibile del centrocampo, motorino, incursore, regista aggiunto, cecchino con dieci gol, uno in più di Totti. Se Spalletti, come sembra, sceglierà un’Italia più fisica, con Cristante accanto a Jorginho, l’interista avanzerà il suo raggio d’azione. Proprio Jorginho, che pareva al capolinea quando Mancini ha scelto di andare in Arabia, è tornato ritemprato e contro gli albanesi si è mosso come un perfetto direttore d’orchestra con 120 passaggi riusciti, terzo miglior risultato nella storia degli Europei dal 1980: ha davanti solo due mostri sacri, specialisti del ruolo: Xavi e Kroos", scrive il Corriere della Sera.