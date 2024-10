Inter-Torino, Barella segue la gara da bordo campo con il suo Romeo

Ha saltato l'ultima pausa per le Nazionali per un'operazione al setto nasale e salterà per infortunio anche la prossima. Nicolò Barella si è procurato, nel derby, una distrazione al retto femorale della coscia destra e resterà ad Appiano Gentile per recuperare e rimettersi a disposizione di Inzaghi.

Intanto, come per la sfida di Champions contro la Stella Rossa, il centrocampista nerazzurro ha deciso di assistere alla gara contro il Torino da bordo campo. Il giocatore è stato ripreso dalle telecamere di DAZN prima della sfida e poi durante i primi minuti della partita. E non era da solo. Con lui, seduto in prima fila a vedere la partita dell'Inter, ci sono la moglie Federica e l'ultimo arrivato in casa loro, il piccolissimo Romeo, il quarto figlio del calciatore, nato a giugno 2024.