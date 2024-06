"Barella non si legherà alla sedia come Gattuso in Germania nel 2006. Spalletti lo aspetta e non ha mai avuto l’intenzione di sostituirlo, il contrario. Solo l’eventualità di perderlo lo terrorizzerebbe. Il piano per portarlo in campo con l’Albania il 15 giugno a Dortmund verrà confermato e stabilito nelle prossime ore, altrimenti il suo esordio slitterà al 20, quando gli azzurri affronteranno la Spagna a Gelsenkirchen". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle condizioni fisiche del centrocampista dell'Inter, in dubbio per l'esordio agli Europei contro l'Albania.