L'Italia si prepara per l'esordio all'Europeo con l'Albania. Il ct Spalletti dovrebbe recuperare i centrocampisti in vista della prima gara:

"Davide Frattesi sta bene, Barella (foto) oggi dovrebbe allenarsi in gruppo. E anche Fagioli è in ripresa. Buone notizie arrivano dall’allenamento per Luciano Spalletti che sta continuando le prove in vista del debutto contro l’Albania fra due giorni. Frattesi, che martedì non aveva partecipato alla partitella, ieri ha ripreso a lavorare con i compagni e torna forte la sua candidatura accanto a Chiesa dietro Scamacca. Barella, invece, ha proseguito nel programma personalizzato, aumentando i carichi e provando i cambi di direzione. Oggi tornerà in gruppo e sarà l’esame decisivo", scrive il Corriere della Sera.