Il centrocampista dell'Inter ha smaltito l'infortunio e non vuole mancare per la sfida di domenica sera contro la Roma

"Il primo dei nazionali a rientrare è stato ieri invece Marko Arnautovic, che ha partecipato per intero alla seduta, importante soprattutto perché ha segnato il rientro definitivo in gruppo di Nicolò Barella. Il centrocampista di Simone ha ormai smaltito l'infortunio alla coscia destra patito durante il naufragio del derby del 22 settembre: per metà è stato con gli altri e per metà ha lavorato da solo (come Tajon Buchanan), ma all'Olimpico ci sarà", sottolinea La Gazzetta dello Sport.