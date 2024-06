EDICOLA / CdS: Spagna-Italia, Rodri e Barella di nuovo di fronte

Sulla prima pagina del giornale sportivo si parla del centrocampista nerazzurro che affronterà nella gara contro la Spagna il giocatore che ha affrontato con l'Inter in finale di CL nel 2023

"Si gioca qui". Il titolo principale del Corriere dello Sport è dedicato all'Italia, in particolare a Barella che contro la Spagna affronterà di nuovo, come era successo con l'Inter in finale di Champions (contro il City) Rodri. "Spagna-Italia li mette di nuovo di fronte. Protagonisti a Istanbul 2023, hanno le chiavi della sfida", si legge sulla prima pagina del giornale sportivo.