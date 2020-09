Libero – Italia, Barella come Hamsik. Mancini, Sensi lì è una forzatura: Conte nell’Inter…

Il quotidiano Libero boccia la scelta di Mancini di schierare Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, al posto di Jorginho e Verratti nel 4-3-3 disegnato dal commissario tecnico: “Sensi davanti alla difesa è una forzatura, tocca il pallone una volta di troppo e rallenta il flusso, motivo per cui Conte nell’Inter lo ha schierato mezzala, le poche volte che l’ha avuto a disposizione. Il gol, pur fortunato, in qualche modo lo conferma: meglio in rifinitura che in costruzione ed è così che andrà sfruttato“. L’ex Sassuolo si merita un 6,5: “Non giocava una partita titolare da febbraio, si ritrova un po’ per forza a fare il vice-Jorginho. Capisce presto che i compagni vanno al piccolo trotto, così prova a trovare le punte in profondità. Coraggioso nel cercare il tiro che si trasforma nel gol del pari“.

Discorso diverso per quanto concerne l’altro calciatore nerazzurro impegnato con gli ‘Azzurri’, ovvero Nicolò Barella: “È il migliore, ma a sinistra non è la stessa cosa: lì, l’assenza di Verratti porta a perdersi l’asse con Insigne, un eco di quello con Hamsik del fu Napoli di Sarri”. La sua prova è da 6,5: “È praticamente passato da Colonia a Coverciano senza passare dal via. E si vede, per fortuna di Mancini. Stesso ritmo visto in Europa League, stessa voglia di essere ovunque. E anche la solita ruvidezza“.