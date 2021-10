EDICOLA CDS – Barella vuole di più: chiede 6 mln, l’Inter ne offre 4. Due big lo cercano

"Barella vuole di più". Recita così il titolo della copertina del Corriere dello Sport in edicola martedì 12 ottobre 2021

"Barella vuole di più". Recita così il titolo della copertina del Corriere dello Sport in edicola martedì 12 ottobre 2021. "Chiede 6 mln, l'Inter ne offre 4: due big lo cercano". Si parla anche di carta Kulusevski per la Juve per arrivare a Vlahovic. "Lo spareggio dei quattro maestri", in merito a Lazio-Inter e Juve-Roma.