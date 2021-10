Festa dei nonni, l’Inter affida il suo messaggio ad Alessandro Bastoni

Oggi è la festa di tutti i nonni italiani, figure come sempre importantissime. L'Inter ha affidato i propri auguri ad Alessandro Bastoni

Oggi è la festa di tutti i nonni italiani, figure come sempre importantissime per l'affetto, la memoria e la tradizione che riescono a tramandare ai più giovani. L'Inter non ha mancato di fare gli auguri, affidando il proprio messaggio ad Alessandro Bastoni: "Tanti auguri a tutti i nonni nerazzurri e un saluto speciale a nonna Giancarla. Ci vediamo presto a San Siro".