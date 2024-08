Bazzani: “Serie A? Vedo l’Inter davanti e poi tanti cantieri aperti”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Fabio Bazzani, ex attaccante, ha fatto alcune considerazioni in vista dell'inizio del prossimo campionato

"Vedo l'Inter molto avanti e tanti cantieri aperti. 5-6 rose più forti del Bologna, la parte più dura sarà riconfermarsi: non intendo arrivare in Champions, ma confermare uno status europeo tornando anche solo in Conference".