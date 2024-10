Dopo la sosta nazionali, l'Inter di Simone Inzaghi scende in campo domenica sera all'Olimpico contro la Roma

Dopo la sosta nazionali, l'Inter di Simone Inzaghi scende in campo domenica sera all'Olimpico contro la Roma. Queste le considerazioni dell'ex attaccante Fabio Bazzani:

Su Roma-Inter che dice?

"Ho visto diverse volte la Roma, è una squadra che realizza troppo poco per quello riesce a produrre. Ha avuto un cambio di allenatore poi. La partita con l'Inter è la più difficile che ci può essere, ma può essere la partita giusta per riprendere fiducia e deve giocarsela al massimo. Se l'Inter vorrà ridare un messaggio a tutti e far capire che è tornata feroce, perderà. Ma la Roma ha la grande occasione, se farà un grande risultato certe nubi che ci sono si allontaneranno".