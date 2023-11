Behrami: “Mazzarri? Lasciò Napoli per l’Inter, aveva qualcosa in sospeso”

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’ su Dazn, è intervenuto l'ex centrocampista del Napoli Valon Behrami. Queste le sue parole sul nuovo corso cominciato dagli azzurri che riguardano in qualche modo anche l'Inter: "Mazzarri ha preso la squadra più forte quando meno se lo aspettava. Era giusto perché lasciò qualcosa in sospeso con quell’addio per andare all’Inter. E’ bello rivedere lui insieme ad De Laurentiis, ho sentito il mister ed è carico. Gli ha fatto bene stare fuori, vede le cose in maniera più lucida e se la godrà di più perché prima non lo faceva mai".