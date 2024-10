In Germania ha fatto molto discutere il comportamento di Kevin Behrens . L'attaccante del Wolfsburg è stato protagonista di uno spiacevole episodio che si è verificato qualche settimana fa. Il club voleva mettere la maglia all'asta e donare i soldi ricavati in beneficenza. Behrens però non ha voluto partecipare all'iniziativa.

Secondo quanto riportato dalla Bild il giocatore avrebbe spiegato ai dipendenti del Wolfsburg di non avere intenzione di autografare "una cosa da fro*i". Il giocatore è quindi stato chiamato a rapporto dalla dirigenza. "C'è stato un comportamento che non rispecchia i nostri valori - ha spiegato il Wolfsburg -. Siamo consapevoli della responsabilità sociale che abbiamo. Noi tutti qua sposiamo valori quali il rispetto e la tolleranza, che sono radicati nella filosofia societaria". Behrens ha provato a giustificarsi: "La mia reazione spontanea all'iniziativa non è accettabile. Per questo mi voglio scusare. Ne abbiamo parlato internamente, non vorrei discuterne pubblicamente".