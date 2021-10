Bellinazzo: “Inter, entro fine anno rifinanziati attuali prestiti. L’obiettivo è di…”

L'esperto di mercato del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della situazione finanziaria dell'Inter

"Entro fine anno verranno rifinanziati gli attuali prestiti, i cosiddetti bond emessi direttamente dall'Inter, a eccezione di quello con Oaktree che è stato finanziato attraverso un accordo con la società di Suning con sede in Lussemburgo che fa parte della catena di controllo dell'Inter. Nel caso dei bond dell'Inter, che sono indebitamento diretto, si rinegozierà questo prestito di 400 milioni che andrà a pesare un po' meno perché di liquidità in giro sui mercato ce n'è. L'obiettivo è andare a siglare prestito meno oneroso del passato. I giocatori dell'Inter sono stati pagati e hanno preso anche il bonus scudetto, circa 9 milioni. Non ci hanno rinunciato. Nel 2020 il calciomercato ha visto 4mila trasferimenti a scadenza di contratto. Questi parametri zero hanno sottratto circa un miliardo di introiti al sistema calcio".