Una vittoria storica per il Real Madrid, l'ennesima. E Bellingham è stato tra i protagonisti dell'annata del club madrileno e della finale di CL, la 15esima vinta dagli spagnoli contro il Borussia Dortmund, proprio l'ex squadra di Jude. Ritirata medaglia e Coppa, il calciatore inglese ha cercato José Mourinho sul prato verde dello stadio di Wembley per una foto.

"Mia mamma da tempo vuole una foto con lei", ha detto al tecnico il giocatore e con lui c'era la madre. Mou ha prima abbracciato il calciatore complimentandosi con lui per la vittoria e si è messo in poi, sorridendo, in posa con la signora Denise felice del desiderio realizzato.