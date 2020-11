Benevento, Dabo: Scudetto? Sfida tra l’Inter e altre tre. Non so se il Milan…”

Bryan Dabo, giocatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di TMW. Il centrocampista si è espresso anche sulla lotta scudetto che ovviamente non riguarda la sua squadra: “Penso che sarà una sfida molto aperta e che coinvolgerà più squadre. Il Napoli sicuramente, ma anche la Juventus, l’Atalanta e l’Inter”.

E il Milan del suo primo allenatore in Italia, ovvero Pioli?

“Non so se possa lottare fino in fondo per lo scudetto, sarebbe sicuramente una grande sfida per loro. I rossoneri e il Napoli, insieme al Sassuolo sono le squadre che hanno mostrato il miglior gioco. Se loro riusciranno a mantenere questo atteggiamento per tutta la stagione, allora potrebbero anche provare a inserirsi nella lotta per il titolo o comunque arrivare tra le prime tre”.