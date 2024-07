Tra i prossimi avversari dell'Inter nelle amichevoli pre campionato c'è anche l'Al-Ittihad di Karim Benzema, in programma mercoledì 7 agosto a Monza. L'attaccante francese, Pallone d'Oro nel 2022, ha rilasciato un'intervista a Marca: "Il Real Madrid la migliore squadra del mondo. È sempre fortissimo e lotta per tutto. Mi fermo, guardo e non vedo nessuna squadra capace di fare meglio. Pallone d'Oro? Dico Vinicius perché se lo merita, per la sua stagione e non solo per quello che ha fatto quest'anno, ma anche in quella precedente. È un calciatore completo. Può vincere una partita da solo, ovviamente con l'aiuto dei compagni, ma c'è sempre quando il Real Madrid ha bisogno di lui ed è per questo che penso che se lo meriti. È sempre lì e decide. Nonostante tutto, il mio preferito è Vinicius".