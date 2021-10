Bergomi: “Barella e Chiesa i più forti. Lucca in Serie A può fare…”

Ecco le dichiarazioni odierne a TMW dell'ex bandiera dell'Inter sul centrocampista nerazzurro, ma non soltanto

A TMW Radio durante Stadio Aperto, l’ex bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato così dei temi di attualità delle ultime ore: “Lucca è un profilo da attenzionare perché ha una struttura fisica imponente ma è anche veloce. Nel nostro campionato, con queste qualità, può far grandi cose”.

“Insieme a Barella. Fa strano non veder Chiesa nei cinque italiani candidati al Pallone d’oro. Chiesa è veramente forte, nel calcio di oggi dove crei superiorità numerica, lui è uno dei più forti. È un ragazzo che ha carattere, personalità, e lui l’ha mostrato in Nazionale e nella Juventus”.

“È un grande giocatore, è un fenomeno anche in allenamento. È complicato oggi trattenere certi giocatori in certe società. La Fiorentina poteva pensare di aprire un ciclo, ora diventa difficile mantenere certi profili, perché è il calcio che va in questa direzione”.