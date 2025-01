In studio a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così prima di Inter-Empoli, in programma alle 20.45 a San Siro

In studio a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così prima di Inter-Empoli , in programma alle 20.45 a San Siro:

“L’’importanza di averli tutti a disposizione ora… L’Inter non li ha avuti recentemente, prima in difesa. Giocare ogni 3 giorni è difficile, la chance di Taremi stasera è importante, come la dà anche ad Asllani. Inzaghi ha i doppioni, se manca il titolare, gioca il doppione.