Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta di ieri sera dell'Italia: "Si trascina questa situazione di attesa nei confronti della Nazionale per vederla bene: pensavo di poter fare una partita diversa, più aggressiva e con più qualità. Ci hanno messo sotto in tutto, dobbiamo riconoscere agli spagnoli che sono stati più bravi. I cambi sono stati fatti in modo conservativo: Cambiaso è un quinto, non è un attaccante alto e quindi è cambiato poco. Quando non hai il dominio, vai sempre in difficoltà: mi aspettavo un cambio di modulo, con le convocazioni fatte per me si deve pensare a tornare ad una difesa a 3 e ad un centrocampo diverso".