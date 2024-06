«Siamo più forti della Svizzera e la storia è importante, deve pesare. Però, attenzione: ci conoscono bene e sono una squadra straorganizzata. Xakha è un gran regista, anche Freuler deve ringraziare Thiago Motta perché con lui si è evoluto, dietro c'è la roccia Akanji e davanti hanno giocatori veloci, anche se manca una punta che ti fa male. E poi ti aggrediscono, sono bravi a venirti a pressare in avanti, con coraggio, la Germania lo sa: dunque occhio ai palloni in uscita, perché con le ripartenze veloci danno molto fastidio. Prospettive per gli eventuali quarti? Siamo su una strada meno difficile dell'altra, avendo evitato la Francia di cui avremmo sofferto spunti, velocità e forza in mezzo al campo».