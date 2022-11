Bergomi: “Sì al tempo effettivo nel calcio. Ho saputo che a febbraio/marzo…”

In diretta sul canale Twitch di Fabio Caressa, l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato così dei Mondiali in Qatar

“A me questi recuperi non dispiacciono, mi trovo d’accordo con Collina. Bisogna vedere come arrivarci al tempo effettivo. Sono appassionato di basket, lì è più complicato sicuramente. Da ciò che ho saputo, a febbraio/marzo 2023 si discuterà di questa cosa, del tempo effettivo. Bisogna fare le cose giuste insomma”.