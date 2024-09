"D'altronde il calendario è completamente pazzesco. Proprio adesso abbiamo ricevuto la notizia che abbiamo solo un giorno di riposo per la partita di Coppa di Lega inglese. Giochiamo contro l'Arsenal, ci riposiamo un giorno e poi abbiamo la partita contro il Watford. E se non saremo eliminati in altre competizioni, giocheremo ogni tre giorni per mesi. È assolutamente assurdo. In Champions League se non ti qualifichi agli ottavi devi giocare ancora due partite. Va bene che le squadre siano più numerose, ma non dico che sia facile. Non è stato facile. Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici. Il carico di partite a cui siamo sottoposti è assolutamente assurdo".